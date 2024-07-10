В России ввели туристический налог

Государственная дума приняла в последнем, третьем чтении закон о введении туристического налога. Новая глава появится в Налоговом кодексе с 2025 года. Предполагается, что налог будет вводиться в действие и прекращать действовать в соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, а в городах федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь — законами субъектов РФ.

Налог не будет взиматься со стоимости услуги по проживанию определенных категорий граждан, в том числе участников СВО. Ставка налога будет увеличиваться постепенно — начиная с 1% от стоимости проживания в предстоящему году и прибавляя по 1% ежегодно до 2029-го, после чего она не будет превышать 5%.

Ранее стало известно, что платить будут владельцы гостиниц и других мест временного проживания, которых обязали отдельной строкой указывать сумму нового налога в счетах за проживание. Также 10 июля Государственная дума приняла закон, согласно которому в России вводится прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13 до 22% в зависимости от размера доходов граждан. Соответствующий тип налогообложения начнут применять с 2025 года.

В то же время власти Таиланда намерены отказаться от введения туристического сбора с иностранных туристов, которые прибывают в королевство воздушным транспортом, сообщил премьер-министр Сеттха Тхависин. Предыдущая администрация планировала взимать с туристов по 300 батов (около 725 рублей).