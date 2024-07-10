Аналитик дал совет по вложению миллиона рублей

Наилучшим решением при выборе, куда вложить миллион рублей, будут консервативные финансовые инструменты. Такой совет россиянам в беседе с агентством «Прайм» дал главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

Самый простой и понятный вариант — банковские вклады, рассказал эксперт. Сейчас банки предлагают высокие ставки, что позволит получить хорошую доходность. При этом размещенные в кредитных организациях средства граждан застрахованы в рамках страховой суммы, напомнил он. Лучше условия по вкладу можно получить, если положить деньги на депозит на срок до года включительно, отметил Зварич.

На фондовом рынке он призвал обратить внимание на самый консервативный инструмент, облигации. Стоит выбирать бумаги с плавающим купоном, их доходность может быть выше, чем по вкладам. Однако гражданам необходимо диверсифицировать риски, выбрав для это облигации разных эмитентов.

При выборе вложения в акции выбирать компании стоит очень внимательно. Аналитик посоветовал россияна обращать внимание не на ситуацию на рынке в целом, а оценивать конкретные идеи. Зварич заявил, что сейчас нет серьезных предпосылок для заметного роста российского рынка ценных бумаг, поэтому соотношение риск/доходность рынка акций выглядит менее привлекательно, чем у банковских вкладов.

В первом полугодии 2024 года самыми популярными вкладами стали банковские продукты сроком на шесть месяцев. По данным «Банки.ру», на них пришлось 94 процента от общего числа открытых депозитов. Еще 5,4 процента вносили деньги в кредитную организацию на три месяца.