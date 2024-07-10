Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ

В среду, 10 июля, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ), подразумевающей переход к ставкам от 13 до 22 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

В конце мая Минфин внес в правительство пакет законопроектов об изменениях налоговой системы. Согласно принятому Думой документу, в России будет действовать пятиступенчатая шкала НДФЛ: при доходах до 2,4 миллиона рублей в год ставка останется на уровне 13 процентов, а в случае доходов выше этого порога - вырастет до 15 процентов, для людей с доходами в 5-20 миллионов в год НДФЛ вырастет до 18 процентов, для заработка в 20-50 миллионов год - до 20 процентов, для дохода более 50 миллионов - до 22 процентов.

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При этом повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу - их будут взимать с суммы, на которую доходы превышают указанные пороги. Сейчас ставки НДФЛ составляют 13 процентов при доходе до пяти миллионов рублей и 15 процентов с дохода выше этой суммы.

Сообщалось, что повышение налогов коснется людей с зарплатами от 200 тысяч рублей в месяц. По оценке Минфина, изменения затронут около двух миллионов человек.