Зарплаты курьеров-мигрантов в России догнали заработок айтишников

Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, а также директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов заявил, что в 2024 году зарплаты курьеров-мигрантов в России достигли уровня заработка айтишников. Об этом сообщает НСН.

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По словам Кладова, в июне 2024 года произошел рост зарплат трудовых мигрантов на 23% — с уровня в 120 тысяч рублей (средняя зарплата курьера-мигранта в конце 2023 года), до 155 тысяч рублей в месяц. Как объяснил эксперт, это связано с кадровым голодом в некоторых областях.

«Рост зарплат связан с возрастающей гонкой зарплат в сферах, страдающим кадровым голодом. Трудовые мигранты на курьерских должностях стали зарабатывать наравне с IT-специалистами на начальных и средних позициях — около 155 тысяч рублей в месяц, при этом кадровый голод обострен и в службах доставки, и в IT-отрасли», — рассказал он.



Ранее опрос показал, что 62% россиян недовольны своей зарплатой.