Госдума одобрила введение туристического налога

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о введении в России туристического налога, который станет преобразованием действующего курортного сбора.

Туристический налог будет местным налогом, а его ставки и порядок введения будут определяться муниципалитетами самостоятельно, передает ТАСС.

Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Предусматриваются льготы по уплате налога для некоторых категорий граждан, в том числе участников спецоперации. Ставка налога будет расти поэтапно: с 1% в 2025 году до 5% к 2029 году.

Как пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, туристический налог не будет учитываться в доходах гостиниц.