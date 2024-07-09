Как инвестировать в условиях высоких ставок

Специалисты поделились секретами, как выгодно инвестировать во время ожидания повышения ключевой ставки ЦБ. Повышение, предположительно, произойдет на заседании 26 июля, о чем ранее сообщала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России, пишет Forbes. Как таковое решение уже принято, а на встрече лишь обсудят детали. Интрига в том, как сильно повысится ключевая ставка.

Теперь поведение инвесторов на фондовом рынке должно быть «селективным», считают аналитики «Цифры брокера», о чем сообщают в стратегии «В тени высоких ставок». Эксперты советуют использовать облигации и инструменты денежного рынка, а в акциях выбирать определенных ценные бумаги и держать в них до 40% активов.

Как заработать на облигациях

Сегодняшний уровень доходности облигаций делает акции менее привлекательными, считают эксперты. В таких условиях инвесторов могут заинтересовать преимущественно облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающим купоном, уверены аналитики, либо ОФЗ с фиксированным доходом.

В корпоративном сегменте самыми привлекательными бумагами они назвали флоатеры с переменным купоном со ставкой от 16%. В связи с этим инвесторам посоветовали иметь весомую часть портфеля во флоатерах.

Облигации являются консервативным инструментом фондового рынка, объясняет главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Это долговые бумаги, по которым в течение срока их жизни выплачиваются купоны, а по окончании срока обращения эмитент облигаций возвращает основную сумму долга. Также бывают амортизируемые облигации, основная особенность которых в том, что выплата долга происходит не в конце срока ее обращения, а постепенно. То есть инвестор параллельно с получением купонов получает и основную сумму долга частями. При этом размер купонных выплат в денежном выражении при сохранении доходности также снижается параллельно со снижением основной суммы долга.

Как заработать на акциях

Нынешняя обстановка может стать точкой входа в подешевевшие активы, уверены брокеры. Эксперты отметили бумаги Московской биржи, «Европлана», «Аэрофлота» и «Ренессанс страхования». Причина выгоды заключается в росте рынка добровольного медицинского страхования.

С мнением о выгоде покупки упавших в цене активов согласен портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Также он выделил акции «ЛУКОЙЛа», оценив их как самые дешевые в нефтегазовой отрасли.