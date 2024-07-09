Украинских олигархов лишили крупных активов в Крыму

Украинских олигархов лишили их наиболее крупных активов в Крыму, они переданы в собственность республики или российских инвесторов. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов, передает РИА Новости.

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«Но мы продолжаем работать с обращениями граждан, работает антитеррористическая комиссия», — добавил он, уточнив, что после принятия ею квалифицированного решения по новым активам оно будет озвучено общественности.



Ранее Константинов заявил, что в новый пакет национализации крымских активов украинских олигархов включена квартира приятеля Владимира Зеленского в поселке Ливадия на южном берегу полуострова. Речь идет о недвижимости, принадлежащей родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника, а также объектах, «принадлежащих другим украинским соседям Зеленского в Ливадии».