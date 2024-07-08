$88.13+0.0195.57+0.59
Почта

Путин подписал закон об индексации для работающих пенсионеров

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Газета.Ru

Согласно закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года. ТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова при рассмотрении этого проекта сообщала, что минимальное увеличение пенсий после индексации должно составить 1300 рублей. Решение затронет 7,87 миллиона человек. Российская газета

Путин подписал закон об индексации для работающих пенсионеров
© РИА Новости
Личный счет
Татьяна Голикова
Владимир Путин
Обзор медиа