Голикова рассказала, как будет выплачиваться неистраченный остаток маткапитала

Неиспользованные 10 тысяч рублей из остатка материнского капитала будут выплачиваться автоматически. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, всего будет выплачено 1,5 млрд руб.

«Сегодня президент выбрал 10 тыс., у всех, у кого эта сумма есть, просто автоматически будет выплачено», — сказала Голикова.



8 июля президент России Владимир Путин в ходе встречи с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» выступил за то, чтобы неиспользованные остатки материнского капитала могли выплатить семьям. Глава государства отметил, что проблема с использованием оставшихся средств известна, она обсуждается с правительством.

Также во время встречи российский лидер поддержал идею создания в РФ праздника для многодетных семей с возможностью бесплатного посещения развлекательных парков и аттракционов.