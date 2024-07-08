Названа альтернатива банковским вкладам

Директор по работе с клиентами УК "Альфа-Капитал" Анна Гондусова в беседе с «Российской газетой» рассказала, что хорошей альтернативой депозиту будет использование биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) денежного рынка.

Финансист подчеркнула, что такие фонды сейчас есть у многих крупных управляющих компаний. По ее словам, ежедневная доходность БПИФ денежного рынка четко следует за ставкой Центробанка.

Кроме того, Гондусова отметила, что если речь идет о банковских вкладах, то лучше искать банки, которые дают высокие ставки не на депозиты, а на накопительные счета. Как правило срок размещения на них не ограничен сроками — это дает большую гибкость.

Ранее вице-спикер Совфеда Николай Журавлев сообщил, что власти договорились увеличить до 2,8 миллиона рублей страхование средств на вкладах сроком от трех лет.