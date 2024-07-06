Россиянам назвали способ увеличить размер пенсии

Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если по достижению пенсионного возраста какое-то время не будут обращаться за ней. Об этом РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

© Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По ее словам, в законе о страховых пенсиях предусмотрены повышающие коэффициенты. Они будут применяться в том случае, если у гражданина России наступило право на получение пенсии, но он не обращается за ней.

У некоторых россиян выросла пенсия

Важно помнить, подчеркнула при этом Солодовникова, что любая пенсия начинает выплачиваться по заявлению, а не автоматически.

В случае, когда подача заявления о назначении пенсии откладывается на год, размер пенсии увеличивается примерно на 6%, рассказала собеседник агентства.

Если не обращаться за пенсией 5 лет, то ее размер увеличивается на 45%, а если не делать этого 10 лет - то более чем в два раза.

Это действительно работает, но на практике такой возможностью пользуются немногие граждане, заключила эксперт.

Ранее профессор Финуниверситета при правительстве РФ Марина Мельничук рассказала, что к потере первых пенсионных выплат может привести ожидание гражданином того, что все начисления произойдут автоматически.