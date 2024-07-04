В России подорожали валенки

В России зафиксирован рост средневзвешенных цен на валенки за месяц. В мае этот тип обуви в среднем покупали за 1,2 тыс. рублей, что на 16,5% выше, чем в предыдущем месяце, сообщают «Известия» со ссылкой на данные государственной системы маркировки «Честный знак».

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Вместе с тем цены на туфли продемонстрировала снижение почти на 15%, до 2,4 тыс. рублей за пару. По словам руководителя товарной группы Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Варвары Михайловой, подорожание валенок обусловлено низким предложением в летний период.

«Туфли же, наоборот, становятся более популярными в теплое время года, поэтому снижение средних цен происходит на фоне повышенного предложения», — отметила собеседница.



Самая большая корректировка стоимости наблюдается в других категориях обуви. В частности, речь идет о кедах, цены на которые поднялись почти на 50%, до 2,9 тыс. рублей за пару в мае этого года, и сандалиях (+20%, до 2,1 тыс. рублей за пару).

Ранее СМИ сообщили, что в КНДР задумались о поставках некоторых товаров в Россию. В частности, речь идет об одежде, аксессуарах и обуви.