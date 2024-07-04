В Минфин нашли способ регулировать майнинг

Министерство финансов будет регулировать майнинг через прохождение регистрации и включение участников в реестр. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков в интервью "Известиям".

"Все очень просто. Регулирование будет проходить через регистрацию, включение участников в реестр. Если человек будет работать в лимитах индивидуального электропотребления, то никакой регистрации не потребуется", - сказал Чебесков, отвечая на вопрос как будет урегулирован майнинг.



Замминистра добавил, что сейчас готовятся поправки по ответственности в зависимости от уровня нарушений в уголовный кодекс и КоАП. Чебесков подчеркнул, что задача состоит не в том, чтобы наказывать кого-то, а чтобы дать возможность заниматься майнингом легально, а если нет желания действовать в рамках закона, тогда наступит ответственность.

"Если человек захочет реально заниматься этой деятельностью, то уже нужно быть включенным в реестр майнеров, платить налоги. Если он этого делать не захочет, то его деятельность будет признана незаконной", - указал он.



На вопрос про налогообложение Чебесков отметил, что сейчас это будет сделать крайне сложно, поскольку возникает много проблем: где брать цену биткойна, кто ее будет верифицировать, кем и как будет формироваться официальный курс. Он уточнил, что рассматривается в том числе уплата налога на базе потребляемой энергии, которая в среднем будет эквивалентна налогу на прибыль, но сначала нужно принять профильное законодательство, прежде чем вносить инициативы по налогообложению, заключил замминистра.