В ЦБ объяснили, как не стать сообщником мошенников

Интернет-мошенники представляют опасность не только для тех, кто легко доверяет незнакомцам и теряет свои деньги, но и для тех, кто ищет подработку в Сети и по незнанию связывается с аферистами, становясь их соучастниками. Таких людей называют «дропами» или «дропперами», и мошенники используют их для скрытия своих следов.

Центробанк специально для Life.ru объяснил в карточках, что делают дропперы и какие последствия это может иметь. Дропперы выводят и обналичивают деньги по просьбе мошенников, часто не осознавая, что участвуют в преступлении. Обычно их находят через соцсети и мессенджеры, обещая легкий и быстрый заработок. Однако такая деятельность может привести к уголовной ответственности, предупреждают в ЦБ.

Банк России предупреждает не верить обещаниям о «быстром и лёгком» заработке, особенно если они связаны с передачей платёжных реквизитов. Лучшая стратегия в этом случае – отказ от таких предложений, даже если они поступают от знакомых.

Также, если незнакомец «случайно» перевел вам деньги и просит их вернуть, делайте это только через свой банк, сообщив сотруднику об ошибочном переводе. Часто таким образом счета людей пытаются использовать для вывода украденных денег, пояснили в Центробанке.