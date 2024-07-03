Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Изменения вносятся в закон "О страховых пенсиях". Поправками уточняется, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. Как ранее пояснял ТАСС замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года. Он добавил, что индексацию за период с 2016 по 2024 годы включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.
Как отмечал ранее на заседании Государственной думы глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в случае повторного возобновления трудовой деятельности в 2025 году размер пенсии не будет "откатываться" на уровень 2016 года.
"Никакого снижения размера пенсий в случае увольнения пенсионера не может быть. В случае увольнения произойдет индексация, и в случае [повторного] трудоустройства, соответственно, пенсия будет выплачиваться в том размере, в котором она была уже после индексации. Поэтому никакого варианта снижения быть не может", - говорил Нилов.
Как уточнял Исаев, если пенсионер с 2016 года, например, получает пенсию в размере 20 тыс. рублей, а в 2025 году после увольнения с работы с учетом предыдущих индексаций размер его пенсии составил около 30 тыс. рублей, то после повторного выхода на работу размер его пенсии останется на уровне 30 тыс. рублей.
"Никаких правовых оснований "отыграть назад" нет", - отмечал Исаев.