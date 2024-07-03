Банки будут возвращать украденные мошенниками деньги

Согласно поправкам в закон «О национальной платежной системе», в России заработает механизм, который предусматривает возмещение украденных мошенниками денег. Это касается случаев, когда антифрод-системы банка некачественно сработали и допустили перевод злоумышленникам, пишут «Известия».

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Нововведения вступают в силу с 25 июля. По словам опрошенных экспертов, закон дает четкий алгоритм, в каком порядке действовать. Речь идет об изучении общей логики «хозяйственной деятельности» клиента, проверке баз данных о попытках мошеннических операций.

Клиента будут осведомлять обо всех действиях, также ему будут рекомендовать способы, как избежать мошенничества в будущем.

Кроме того, нужно будет убедиться в его реальном согласии на операцию, в противном случае приостановить ее исполнение. Оценивать операцию будет не только банк плательщика, но и банк получателя, отмечают собеседники.

Юристы выступают за внесение изменений в закон. Они указывают на необходимость добавить возможность сообщать о подозрительных номерах напрямую в ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года мошенники похитили у россиян 4,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше значения аналогичного периода 2023 года.