Курортный сбор предлагается преобразовать в туристический налог. Это следует из проекта поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы, который Правительство РФ внесло в Госдуму, сообщили в пресс-службе Минфина РФ. Его планируют сделать местным, поэтому муниципалитеты смогут самостоятельно решать вопрос о его введении и определять размеры ставок. Ставка будет расти постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года, но не выше 5% с 2029 года.

Из документа следует, что налоговые сборы будут поступать в бюджет по месту нахождения гостиницы, что позволит местным властям направлять его на развитие муниципалитета.

От уплаты налога освободят некоторые категории граждан, в том числе – участников СВО. При этом за муниципалитетами остается право расширять перечень льготников.