Пенсионеры смогут получить ряд услуг бесплатно: какие льготы работают этим летом
Этим летом пенсионерам оказывают целый ряд услуг бесплатно. Издание Life разбиралось, от каких выплат освобождают получателей пенсии.
По словам юриста «Европейской юридической службы» Екатерины Тусляковой, пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера, полагается бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно один раз в два года.
Для работающих пенсионеров предусмотрены имущественные вычеты в размере произведенных расходов на приобретение или строительство жилого помещения и на уплату процентов по соответствующим целевым кредитам за три налоговых периода, напомнила собеседница. Туслякова отметила, что пенсионерам также не нужно платить налог на имущество и земельный участок, площадь которого составляет 600 квадратных метров.
Пожилым гражданам и инвалидам, проживающим в организациях социального обслуживания, предоставляют бесплатную юридическую помощь. Пенсионеры, которые получают пенсию по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца в минимальных размерах, лекарства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен.
Кроме того, уже с текущего месяца с пенсионеров не берут комиссию за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Ранее Госдумой в ходе пленарного заседания в среду был принят во втором чтении законопроект, который возвращает с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам.