Минфин предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог

Минфин РФ в рамках поправок к законопроекту о налоговых изменениях предлагает преобразовать курортный сбор в туристический налог, ставка которого будет расти постепенно - начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 года и далее - не выше 5%). Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В Минфине уточнили, что это будет местный налог, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок.

"Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц: так муниципалитеты получат дополнительный источник финансирования развития муниципалитета. Налог не будет включаться в стоимость услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участниками специальной военной операции. Муниципалитеты могут расширять перечень категорий", - уточнили в министерстве.



Ранее глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что министерство прорабатывает возможность преобразования курортного сбора в туристический налог. Дополнительные собираемые налоги будут направлены в том числе на выравнивание социально-экономического положения субъектов через предоставление трансфертов регионам из федерального бюджета.