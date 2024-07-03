Сбер планирует запускать платежи по QR-кодам в других странах

Сбер ведет переговоры с иностранными банками и финансовыми партнерами из других государств, помимо Турции, по запуску платежей по QR-кодам. Об этом заявил в интервью газете "Известия" первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

"Мы уже ведем переговоры с иностранными банками и финансовыми партнерами из других государств о запуске такого сервиса, чтобы туристы могли оплачивать покупки. Россияне все еще сталкиваются со сложностями при попытке купить что-то за границей - такое решение должно им помочь", - сказал он.



Царев напомнил, что в 2023 году Сбер запустил в нескольких турецких отелей онлайн-оплату по карте для граждан РФ. Кроме того, банк распространил возможность оплаты по SberPay или QR-коду на территории Турции в более чем 30 тыс. магазинов, кафе и ресторанов, банк также продолжает работать над расширением числа точек приема.

По словам Царева, клиенты Сбера также могут переводить деньги уже более чем в 30 стран. "За прошедший с ПМЭФ-2023 год мы подключили порядка 10 новых стран. Громко мы их не называем, так как направление очень чувствительное", - отметил он.