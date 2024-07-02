Юристы предупредили дачников о неожиданных штрафах в 2024 году

Этим летом любителям дачи стоит внимательно ознакомиться с важными законами, чтобы в дальнейшем избежать неприятностей.

Юристы поделились информацией, которая поможет садоводам не нарушить законодательство и не нарваться на штрафы.

Психотропы на территории участков

Дачникам, на чьих участках растут такие запрещенные растения, как ипомеи, конопля, роза гавайская, шалфей предсказатель, мак снотворный и другие, грозит штраф от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей или даже административный арест на срок до 15 суток по ст. 10.5.1 КоАП РФ.

«За культивирование более десяти растений, согласно ст. 231 УК РФ, можно и вовсе лишиться свободы на срок до двух лет. Выращивание психотропного цветка в особо крупном размере, то есть в количестве более 100 растений, карается еще жестче — лишением свободы сроком до восьми лет», — рассказывает младший юрист группы «Яковлев и Партнеры» Анастасия Асабина сайту «РИА Недвижимость».



Вредоносный сорняк борщевика

За наличие такого сорняка территории дачи предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 рублей по ст. 10.1 КоАП РФ, рассказала Асабина. При этом санкции могут отличаться в зависимости от региона: так, хозяева садовых участков в Москве рискуют получить штраф в размере от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, если не проведут работы по удалению борщевика.

«Не накажут собственника земельного участка, если он, хотя и безуспешно, но пытался убрать вредоносный сорняк», — объяснила юрист.



Для этого важно иметь на руках договор, подписанный с компанией, проводившей обработку участка.

Картофель на продажу

Также дачники, желающие продать самостоятельно выращенный картофель, могут получить штраф по ст. 10.12 КоАП РФ до 500 рублей. А садоводы, которые регулярно зарабатывают на продаже овощей со своего огорода без официальной государственной регистрации, рискуют получить штраф от 500 до 2 тысяч рублей по ст. 14.1 КоАП РФ.

Хранение удобрений

Новые требования к хранению удобрений застали дачников этим летом. По словам юриста и председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой, навоз, перегной и торф можно хранить в яме, либо в хранилище на поверхности с бортиками и укрытием. Несоблюдение этих норм приравнивается к причинению вреда экологии. Штраф по статье 8.2 КоАП РФ составляет от 2 тысяч рублей до 7 тысяч рублей.

Рубка деревьев

Если нет разрешения на спиливание цельных (не больных) деревьев, то дачники могут нарваться на штраф. В некоторых случаях за рубку деревьев без разрешения владельца участка могут оштрафовать на 4 тысячи рублей по ст. 8.28 КоАП РФ, а если правоохранительные органы оценят ущерб выше 5 тысяч рублей, то это может грозить уголовной ответственностью.