Российским банкам запретят самостоятельно повышать кредитный лимит

Правительство РФ поддержало законопроект, который запрещает банкам самостоятельно повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

Законопроект предложил сенатор Айрат Гибатдинов. Авторы инициативы хотят включить в договор о займе условия, которые предусматривают возможность увеличения банком размера кредита без заключения нового договора с клиентом. Норма поможет сдержать банки от увеличения кредитного лимита в одностороннем порядке.

В итоге парламентариям предложили доработать документ с учетом замечаний кабмина.

Тем временем с 1 июля в России отменили льготную ипотеку под 8% на жилье в новостройках. По прогнозам опрошенных «Газетой.Ru» экономистов и аналитиков, остальные государственные ипотечные программы под низкие ставки продолжат действовать, а ставки по рыночной ипотеке начнут падать уже в 2025 году. Тем не менее выдачи жилищных кредитов упадут на 35-40% по итогам 2024-го, и наиболее серьезное уменьшение произойдет во второй половине года.