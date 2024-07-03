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Назван размер «справедливой» пенсии в России

В России посчитали размер социальной пенсии по старости, который был бы справедливым. Это сумма от 19 242 рублей (на 6 тысяч рублей больше, чем сейчас), считает доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур, сообщает Газета.ru.

Назван размер «справедливой» пенсии в России
© РИА Новости

Нынешняя пенсионная система далека от совершенства, а размер пенсий очень мал, особенно учитывая цены на продукты, лекарства и разные услуги, считает эксперт. Относительно справедливой пенсией она назвала сумму в размере от одного МРОТ, то есть от 19 242 рублей. А максимальная пенсия, по мнению Лидии Мазур, должна составлять три МРОТ, то есть 57 726 рублей.

Сейчас минимальная пенсия в России — 6 573 рубля, а максимальная — 18 559 рублей. Приравнивание социальной пенсии к потребительской корзине не будет справедливым, считает доцент, так как технология формирования и расчета потребительской корзины имеет недостатки и вызывает очень много вопросов.

На социальную пенсию по старости могут претендовать мужчины от 70 лет и женщины от 65 лет, если у них нет подтвержденного трудового стажа или его слишком мало для назначения трудовой пенсии.

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