В европейской стране ввели шестидневную рабочую неделю

Возможность работать шесть дней в неделю с выплатой дополнительной денежной компенсации появилась у граждан Греции с 1 июля, причем многие работники по закону не смогут отказаться от шестидневки. Греческие профсоюзы и эксперты заявляют, что, хотя труд в выходные и праздничные дни будет вознаграждаться, он, тем не менее, ляжет серьезным грузом на трудящихся. ТАСС

Согласно нормам закона номер 5053, вступившего в силу с 1 июля, шесть дней в неделю могут начать трудиться сотрудники компаний, в которых введена круглосуточная посменная работа. Кроме того, это касается организаций, где нет 24-часового рабочего цикла. Работодатель, решившийся на такие перемены, должен проинформировать соответствующие госорганы, сотрудников, а также доказать, что на его предприятии появился дополнительный объем работы. Продолжительность шестого рабочего дня не может превышать восьми часов. Lenta.ru

Ранее в российском Минтруда и соцзащиты опровергли необходимость ввода шестидневной рабочей недели в РФ на фоне рекордно низкой безработицы. Так, текущее трудовое законодательство достаточно гибкое, что позволяет сформировать удобный график работы, а также предусматривает повышенную оплату за переработки. Москва24