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Россиянам рассказали, кто может получить двойную пенсию в 2024 году

В 2024 году получить двойную пенсию могут девять категорий россиян. Об этом "Газете.Ru" рассказал профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.

Экономист рассказал, кто может получить двойную пенсию в 2024 году
© ТАСС

По его словам, двойная выплата положена родителям военнослужащих, погибших во время службы или умерших от военной травмы после увольнения.

На двойную пенсию также могут претендовать:

  • вдовы военнослужащих, погибших во время службы по призыву из-за военной травмы;
  • нетрудоспособные члены семей граждан, которые получили или перенесли лучевую или другую болезнь, связанную с радиационным воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • нетрудоспособные члены семей граждан, которые получили инвалидность при ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов;
  • космонавты - за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней;
  • военнослужащие - за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней;
  • работники летно-испытательного состава - за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней;
  • федеральные госслужащие - за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней.

Двойную пенсию (по старости и корпоративную) также могут получать граждане, чей работодатель делал дополнительные взносы в НПФ. Военнослужащие также могут рассчитывать на двойную выплату (по старости и военную), если после увольнения они устраиваются на гражданскую должность.