Экономист рассказал, кто может получить двойную пенсию в 2024 году

В 2024 году получить двойную пенсию могут девять категорий россиян. Об этом "Газете.Ru" рассказал профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.

По его словам, двойная выплата положена родителям военнослужащих, погибших во время службы или умерших от военной травмы после увольнения.

На двойную пенсию также могут претендовать:

вдовы военнослужащих, погибших во время службы по призыву из-за военной травмы;

нетрудоспособные члены семей граждан, которые получили или перенесли лучевую или другую болезнь, связанную с радиационным воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС;

нетрудоспособные члены семей граждан, которые получили инвалидность при ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС;

члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов;

космонавты - за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней;

военнослужащие - за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней;

работники летно-испытательного состава - за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней;

федеральные госслужащие - за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней.

Двойную пенсию (по старости и корпоративную) также могут получать граждане, чей работодатель делал дополнительные взносы в НПФ. Военнослужащие также могут рассчитывать на двойную выплату (по старости и военную), если после увольнения они устраиваются на гражданскую должность.