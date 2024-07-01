Россияне назвали требования к элите и способы в нее попасть

Участники опроса, проведенного социологическими компаниями ЦСП «Платформа» и «ОнИн», заявили, элиту страны должны отличать выдающиеся личные качества, передает РБК.

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Отмечается, что «россияне ожидают от лидеров высоких моральных и интеллектуальных способностей — образ вдохновляющих людей». Согласно отчету авторов, фактически россияне определяют элиту как людей, обладающих экономическими ресурсами, властью, статусным происхождением и медийностью.

40% респондентов считают, что повысить свой социальный статус можно за счет получения хорошего образования. При этом сильнее всего верят в это состоятельные россияне. Обеспеченные респонденты также выбрали такие пункты, как смена работы и переезд в большой город. Низкодоходные группы видят такой шанс в удачных связях, знакомствах, выгодном браке.

Опрос проводили в июне 2024 года. Его участниками стали 1200 граждан РФ в возрасте 18 лет и старше. При составлении выборки были учтены социально-демографические параметры населения, а также распределение его по населенным пунктам разных типов и федеральным округам. У респондентов была возможность давать несколько ответов на один вопрос.