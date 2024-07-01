Стало известно, какой летний месяц стал самым выгодным для отпуска

«В июле существует возможность воспользоваться присоединением выходных, которые помогут оптимизировать затраты и продлить время отдыха без потери своего дохода, а в некоторых случаях, даже увеличить его», – отметил эксперт. Отсутствие праздников в этом месяце также влияет на финансовую составляющую: стоимость рабочего дня ниже, и при оформлении отпуска потери в деньгах меньше, а в некоторых случаях работник может даже остаться в плюсе, передают РИА «Новости». Напомним, ежегодный оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней. «ФедералПресс» выяснил, что делать, если отдохнуть вас не отпускает начальник. Об этом рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин. Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова