У россиян приобретают популярность образовательные кредиты

У российских студентов становятся популярными образовательные кредиты с государственной поддержкой. Об этом сообщает газета "Известия".

Подобные займы выдаются по ставке 3% с льготным периодом на весь период обучения и девять месяцев после выпуска. Всю задолженность можно будет погасить в течение 15 лет. Банки, реализующие такие программы, отмечают повышение спроса на них, в значительной степени из-за роста стоимости обучения в высших учебных заведениях.

В настоящее время образовательные займы с господдержкой для оплаты обучения в вузах предоставляют Сбербанк, РНКБ и Алмазэргиэнбанк. Недавно такие услуги стал оказывать и Т-Банк. Кредиты на оплату образования по рыночным программам предоставляются и другими банками, но поскольку они не субсидируются государством, ставки по ним выше. Кроме того, заемщик должен предоставить обеспечение в виде залога или поручительства. В статье отмечается, что образовательные кредиты позволяют гражданам России получить средства на обучение, что в перспективе поможет наполнить отечественный рынок труда квалифицированными кадрами. До этого ведущие высшие учебные заведения России подняли цены на обучение.