Кого накажут за неуплату НДФЛ

Осталось чуть меньше двух недель, чтобы перечислить в казну государства налог на доходы физических лиц за 2023 год. Последняя дата, определенная для этого законодательством, — 15 июля. С 16-го числа за каждый просроченный день будут начислять пени. Кого могут коснуться штрафные санкции, рассказывает «Парламентская газета».

Надо успеть

Есть категории россиян, которые до 2 мая были обязаны заполнить и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ. Теперь им нужно по 15 июля включительно заплатить налоги с доходов за прошлый год. Напомним, в каких случаях возникает такая обязанность:

после продажи имущества или права, если срок владения ими меньше минимального. Для недвижимости, приобретенной с 2016 года, — пять лет, но с некоторыми исключениями, для другой собственности — три года. Так что, если в 2023 году человек продал автомобиль, купленный в 2019-м, отчитываться было не нужно, получил прибыль с продажи ценных бумаг, которыми владел меньше пяти лет, сдавал имущество в аренду, трудился или оказывал услуги по гражданско-правовому договору, но НДФЛ работодатель не удержал, получил прибыль из-за рубежа — например, от продажи недвижимости или в виде процентов по вкладу в иностранном банке, выиграл в лотерею или на ставках. При сумме до 4 тысяч рублей налог не удерживают, с 15 тысяч и выше это делает организатор розыгрыша, как и в случаях с тотализаторами и букмекерскими конторами. А вот за сумму от 4 до 15 тысяч отчитаться надо самостоятельно, если недвижимость, транспорт, доли и акции подарил совершенно чужой человек, был доход от частной практики — например, для нотариуса, адвоката, для индивидуальных предпринимателей.

Как платить

Федеральная налоговая служба на своем официальном сайте разъяснила, как можно заплатить налог. Первый, и самый простой, вариант — воспользоваться электронным сервисом «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС.

Пользователи сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» могут сформировать платежный документ в личном кабинете и тоже заплатить налог не выходя из дома.

Если нарушить срок

С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будут начислять пени исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России. А если налогоплательщик до 2 мая забыл подать декларацию, то в дополнение к этой сумме ему грозит штраф, как того требует статья 119 Налогового кодекса.

«Штраф составляет не менее одной тысячи рублей, но не более 30 процентов от начисленного налога, — объяснил «Парламентской газете» эксперт по судебным спорам Денис Политовский. — Эта сумма имеет прогрессивную шкалу роста. За каждый месяц неуплаты она увеличивается на пять процентов, пока не достигнет максимальных 30, указанных в законе».



Например, человек выручил от продажи недвижимости 9,5 миллиона рублей. Если нет оснований, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу, налог будет 1,235 миллиона рублей, штраф за отсутствие декларации — от 5 до 30 процентов, а с 16 июля начнут капать еще и пени. Тот, кто не ликвидирует задолженность перед государством до конца года, получит плюсом счет еще примерно на 83 тысячи рублей.