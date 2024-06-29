Стало известно, какой доход россияне считают достаточным для нормальной жизни

Для нормальной жизни необходимо получать ежемесячный доход на уровне 70 тыс. рублей на каждого члена семьи, считают россияне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования НИУ ВШЭ.

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Средняя сумма дохода на человека, указанная опрошенными в начале текущего года, составила 70,4 тыс. рублей. Для сравнения: летом 2023 года сумма составляла 63,6 тыс. рублей. Таким образом, за полгода показатель вырос на 11%.

Сильнее всего потребности в деньгах выросли у семей с низким потребительским статусом (+20%), граждан в возрасте 35-44 лет (+17%) и жителей средних и крупных городов (+16%).

До этого стало известно, кто получает самые высокие зарплаты в России. На первом месте оказались специалисты из сферы логистики и транспорта, чей медианный доход составил 139 тыс. рублей.

Ранее россияне назвали сумму желаемой зарплаты на стажировке.