РФ работает над возможностью использования карт российских банков в Танзании

Россия и Танзания работают над возможностью использования российских банковских карт. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Танзании Андрей Аветисян.

"С увеличением числа туристов из России будет расти и необходимость обеспечить их возможностью безналичной оплаты на территории Танзании. Работаем над тем, чтобы у наших туристов появилась возможность расплачиваться российскими картами во время отдыха в Танзании", - сказал дипломат.



Он подчеркнул, что танзанийцы позитивно настроены в отношении развития двусторонних торгово-экономических связей с Россией и признают, что налаживание межбанковского взаимодействия может способствовать расширению сотрудничества.

Ранее Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении. Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО. Подписи под документом поставили заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин и чрезвычайный и полномочный посол Танзании в России Фредрик Ибрахим Кибута.

По словам Аветисяна, препятствий для организации прямых регулярных и чартерных рейсов из РФ в Танзанию сейчас нет.