ЦБ предупредил пенсионеров об опасной уловке мошенников

ЦБ предупредил пенсионеров об опасной уловке
Мошенники стали предлагать пожилым россиянам пересчитать пенсию из-за неучтенного трудового стажа. О такой схеме обмана Банк России рассказал в Telegram совместно с Социальным фондом.
Как работает схема:
- Злоумышленники звонят пожилым россиянам и представляются работниками Социального фонда России (СФР).
- Гражданину сообщают, что размер текущей пенсии можно увеличить из-за якобы обнаруженного неучтенного трудового стажа.
- Если пенсионер верит, его приглашают на «консультацию» в Многофункциональный центр или отделение СФР — причем адрес называют реальный.
- Для записи на прием мошенники просят сказать данные паспорта, СНИЛС, ИНН и озвучить код из смс.
«На самом деле эти данные нужны мошенникам для доступа к учетной записи человека на Госуслугах. Заполучив доступ к ней, они могут беспрепятственно оформить на жертву кредиты или займы», — предупреждают в ЦБ.
Регулятор рекомендует соблюдать правила безопасности:
Не разговаривайте с незнакомцами. В ЦБ отмечают, что настоящие сотрудники государственных служб, в том числе Социального фонда России, не звонят по подобным вопросам.Никому и никогда не сообщайте личные данные, реквизиты банковских карт, СМС-коды, логины и пароли от своих аккаунтов.По любому социальному вопросу можно самостоятельно позвонить в единый контактный-центр СФР по телефону 8-800-10-000-01, либо обратиться в ближайшее отделение фонда.
«Дайте код из СМС»: какие фразы используют мошенники, из каких стран звонят
«Объясните близким старшего возраста, что чаще всего незнакомцы, которые по телефону говорят о деньгах — это мошенники. Все вопросы, связанные с деньгами, лучше обсуждать в спокойной обстановке в семье», — советуют в Банке России.
Правила безопасности в Сети помогут защититься от мошенников, а банковский вклад под высокий процент поможет спасти накопления от инфляции и получить доход.
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