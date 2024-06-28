Эксперты подсчитали затраты на выпускной наряд в 2024 году

В этом году выпускной наряд для девушек обходится в среднем в 11 тысяч рублей, тогда как для юношей эта сумма составляет около 10 тысяч рублей. Подготовка к торжественному вечеру занимает в среднем от двух до трёх месяцев.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса компании «Платформа ОФД», продажи вечерних платьев в июне текущего года увеличились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи мужских костюмов выросли на 5%. Средний чек в этих категориях вырос на 10–12%.

Приобрести платье и туфли для выпускного в этом июне обходилось в среднем в 11 тысяч рублей, а услуги салона красоты добавляли к этой сумме ещё около 1,5 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что также заметно увеличился спрос на услуги ателье, салоны красоты, а также на праздничные аксессуары, такие как цветы и шары.

Согласно данным «Авито», мамы выпускниц готовы потратить на праздничный образ около 20 тысяч рублей, в то время как папы выделяют на эти цели до 30 тысяч рублей. В общей сложности родители тратят на подготовку к выпускному вечеру в среднем 33 тысячи рублей.

Большинство выпускных в российских школах состоятся 28–29 июня.