В ФССП назвали сумму имущества, проданного за долги в 2023 году

Директор Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП) Дмитрий Аристов заявил, что в 2023 году российские должники продали имущество на 661,8 миллиона рублей в счет погашения долгов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление он сделал во время Петербургского международного юридического форума. По словам Аристова, в период с января по май 2024 года этот показатель уже достиг 228,5 миллионов рублей. Директор ФССП также напомнил, что в 2014 году у должников в России появилась возможность самостоятельно реализовывать имущество за счет долга.

«В 2023 году должниками реализовано арестованного имущества на 661,8 миллиона рублей, за пять месяцев этого года — на 228,5 миллиона рублей», — заявил Аристов.



Ранее Аристов отметил кратный рост числа иностранцев, подлежащих выдворению из России.