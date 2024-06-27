Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Самые низкие зарплаты россиянам предлагают в сфере культуры и искусства и в розничной торговле. «ФедералПресс» стало известно, в каких отраслях есть шанс найти высокую зарплату.

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«Самые высокие зарплаты в России получают работники транспортно-логистической отрасли и горнодобывающей промышленности», – говорится в сообщении. Такие данные привел HeadHunter и логистическая компания ПЭК, передает РБК.



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Зарплаты сравнивали с января 2023 по май 2024 года. Медианная зарплата в сфере транспорта и логистики составляет 139 тыс. руб., а в добыче полезных ископаемых – 116 тыс. руб. Отмечается, что в логистической отрасли и горнодобывающей промышленности самые высокие зарплаты.

С января по май 2024 года они выросли в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. По информации директора по персоналу ПЭК Виктории Цой, это связано с нехваткой линейного персонала и водителей грузовиков. Напомним, в России право на отдых закреплено в статье 37 Конституции РФ и статье 2 Трудового кодекса РФ. Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней.

«ФедералПресс» выяснил, что делать, если отдохнуть вас не отпускает начальник. Об этом рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин. Фото: ФедералПресс / Дмитрий Шевалдин