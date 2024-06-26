Госдумой в ходе пленарного заседания в среду был принят во втором чтении законопроект, который возвращает с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости.

Индексация пенсий работающим пенсионерам в России была приостановлена с 2016 года. Теперь механизм снова будет действовать. Соответствующий законопроект, вынесенный депутатами, поддержали Правительство РФ и профильный комитет Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Как стало ранее известно, в России индексация будет проводиться с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года. Она затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров.

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Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний минимальный рост пенсий после индексации достигнет порядка 1,3 тыс. рублей.