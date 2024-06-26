Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Согласно документу, с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно будут подлежать индексации наравне с пенсионерами, оставившими работу.

До 1 января 2025 года пенсионерам, осуществлявшим по состоянию на 31 декабря 2024 года работу, в период которой они подлежали обязательному пенсионному страхованию, суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии будут выплачиваться в размере, исчисленном на 31 декабря 2024 года без учета индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

После 1 января 2025 года указанные суммы страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии подлежат ежегодному увеличению на сумму индексации, осуществляемой после указанной даты.

Сумма такой индексации будет исчисляться исходя из размера установленных страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, в котором учтены ранее имевшие место индексации, корректировки и перерасчет.

Реализация закона потребует дополнительных расходов бюджета: в 2025 году — 96,45 млрд руб., в 2026 году — 177,03 млрд руб., в 2027 году — 260 млрд руб.