Мошенники начали угрожать россиянам расправой

Злоумышленники взяли на вооружение новую схему обмана граждан.

Она содержит прямой шантаж физической расправой над жертвой мошенничества или её родственниками, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как стало известно МВД, новый способ вымогательства денег включает в себя несколько этапов. Сначала ничего не подозревающему человеку звонят с незнакомого номера и представляются местным участковым. Человек на другом конце провода доносит до своего собеседника информацию о том, что в районе завелась ОПГ, которая угрожает гражданам и их родным убийством и требует за то, чтобы этого не случилось, кругленькую сумму.

После этого, подставной участковый просит потенциальную жертву сохранить его номер и позвонить на него в случае, если бандиты адресуют свои угрозы в её адрес. Через несколько дней звонит уже другой мужской голос и начинает требовать перевести деньги или в противном случае на человека или его родственников откроют охоту. Вымогатель требует никому не говорить о звонке, однако люди чаще всего звонят тому самому «участковому».

Он, в свою очередь, начинает уверять, что около дома жертвы будет проводиться спецоперация и преступников обязательно поймают с поличным, так что человеку стоит выполнить условия. Если деньги он действительно переводит, то план злоумышленников срабатывает. В последствии оказывается, что участкового с названной фамилией либо вообще не существует, либо он работает другом районе или в другую смену.