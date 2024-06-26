В Госдуме предложили ввести соцдоплату к страховой пенсии по старости

В России предложили ввести механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости. Об этом со ссылкой на законопроект, разработанный фракцией ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, пишет RT.

Документ устанавливает дополнительную выплату для российских пенсионеров, имеющих страховой страж не менее 30 лет. Такому гражданину предлагается доплачивать к страховой пенсии по старости «до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета», говорится в пояснительной записке к внесенному в Госдуму законопроекту.

При этом для россиян, имеющих право одновременно на социальную доплату к пенсии и социальную доплату к страховой пенсии по старости, предусмотренную новым законом, должна быть назначена только одна доплата по выбору гражданина. С учетом такой доплаты общая выплата должна достичь чуть более 26 тысяч рублей — сейчас прожиточный минимум пенсионера в целом по стране составляет 13 290 рублей.

Слуцкий пояснил, что граждане, которые много лет трудились на благо страны, имеют право на заслуженный отдых. Предлагаемая доплата повысит их уровень жизни, даст возможность пенсионерам заниматься здоровьем и путешествовать, добавил глава думской фракции.