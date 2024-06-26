В России пенсии военных увеличатся в 2024 году

С октября 2024 года пенсии для военнослужащих увеличат. Эта корректировка затронет свыше 2,7 миллиона граждан, пишет Life.

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Отмечается, что средний размер пенсии военнослужащих сейчас составляет 41 000 рублей. Также в публикации говорится, что с текущего месяца для некоторых категорий пенсионеров введены дополнительные начисления к их пенсионным выплатам. Доплата коснется граждан, отпраздновавших 80-летие, а также тех, кто принял решение выйти на заслуженный отдых.

Ежегодную индексацию пенсий для военнослужащих традиционно осуществляют 1 октября, напоминают авторы. Ожидается, что их пенсия увеличится примерно на 5,1%. Речь идет о получателях пенсий от Министерства обороны, а также бывших сотрудниках правоохранительных органов, таких как МВД, ФСБ, Росгвардия и других.

«Кроме того, при расчете военных пенсий применяется понижающий коэффициент. Это означает, что пенсионеры получают не полную сумму, а лишь её часть. Так, с октября 2024 года величина данного коэффициента будет установлена на уровне 89,83%», — отмечается в статье.



Ветеранам боевых действий, имеющим соответствующее воинское звание, полагается дополнительная денежная компенсация в размере 2603,16 рубля в 2024 году, подчеркивают авторы. Также нетрудоспособные члены семьи военнослужащих могут рассчитывать на доплату за одного иждивенца в размере 2603,16 рубля, за двух иждивенцев — в 5206,32 рубля, за трех и более иждивенцев — в 8134,88 рубля.

Кроме того, сообщается, что определенной категории бывших военных полагается выплата двух пенсий одновременно: военной и страховой по старости. Речь идет о гражданах, которые после ухода с военной службы продолжили трудовую деятельность в гражданских организациях.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России проиндексируют пенсии работающим пенсионерам.