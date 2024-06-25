Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России с 1 июля вырастут в среднем на 10%, пишет РБК.

Сильнее всего подорожает газ — на 23%. Плата за горячую воду и водоотведение вырастет в среднем на 11–14%, за электроэнергию при одноставочном тарифе — на 8,7%.

Те, чьи расходы на ЖКХ превышают 22% дохода, могут рассчитывать на субсидии. Претендовать на это пособие от государства могут граждане России, Белоруссии или Киргизии без непогашенных судебных задолженностей по ЖКУ с регистрацией по месту постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты которого он обращается за субсидией.

Коммунальщиков обяжут обновлять ЖКХ-инфраструктуру

Ранее россиянам назвали причины отказа в компенсации расходов на ЖКХ. Одна из них — наличие противоречия между представленными документами и сведениями, полученным при межведомственном взаимодействии.