Володин ответил, когда проиндексируют пенсии работающим пенсионерам

Решение президента России Владимира Путина о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам затронет 7,87 млн человек и позволит вернуть в экономику России опытные кадры. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Ранее президент России поручил подготовить законопроект, предполагающий проведение индексации пенсий работающих пенсионеров с 1 февраля 2025 года и далее — каждый год. По словам Владимира Путина, это предложение поможет обеспечить в России социальную справедливость.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сегодня депутаты рассмотрят законопроект в первом чтении.

«С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 млн человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда», - пояснил он.



Глава нижней палаты парламента также отметил, что необходимые средства для этого в бюджете найдены, несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, так как экономика смогла адаптироваться к вызовам и показывает уверенный рост.