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В Госдуме хотят возмещать 20% от стоимости турпутевки участникам СВО

Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова из партии «Справедливая Россия - За правду» предложила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко запустить программу под названием «Возврат. туризм». Об этом заявляет агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующую копию письма.

В Госдуме хотят возмещать 20% от стоимости турпутевки участникам СВО
© РИА Новости . Владимир Баранов
«Следствием этого стало то, что участникам СВО и их семьям менее доступен яркий и запоминающийся отдых, отпуск. Поэтому, считаю, что в данной ситуации важным шагом для поддержки участников СВО и их семей может стать запуск программы «Возврат. туризм», которая предусматривает возмещение до 20% затрат на туристические поездки по России до 30 тыс. рублей и до 60 тыс. рублей при посещении регионов Дальнего Востока и Арктики», - говорится в документе.

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Депутат предлагает включить в эту программу не только участников операции, но и вдов и детей погибших бойцов, чтобы обеспечить им возможность насладиться достойным отдыхом. Это способствует более эффективному восстановлению после службы в зоне проведения специальной военной операции.

Более того, в документе Лантратова приводит данные, согласно которым в 2024 году стоимость летнего отдыха в России выросла на 15-20%.

Ранее, Яна Лантратова предложила выдавать соцработникам униформу и вещи для ухода за подопечными или же выплачивать им компенсацию за приобретение. Она также предложила возмещать стоимость проезда на всех видах общественного транспорта при выполнении служебных обязанностей.

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