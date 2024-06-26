Для части россиян кредитные карты станут недоступны

Часть россиян с 1 июля не сможет оформлять кредитные карты. В публикации Банки.ру разъясняется, кому теперь станут недоступны кредитки и как все же можно стать держателем заветного пластика.

Центробанк России с 1 июля ужесточает требования по выдаче кредитов: финансовые организации не смогут одобрять займы клиентам с высокой долговой нагрузкой. Эта норма теперь распространяется и на кредитные карты.

«Введение макропруденциальных лимитов способствовало ограничению выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. По кредитным картам значительная доля заявок все еще приходится на рискованных клиентов, что и потребовало ужесточения ограничений», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.



По ее словам, с июля 2024 года банки не оформят новую кредитку и не повысят лимит по открытой ранее карте, если общая сумма выплат по уже существующим задолженностям клиента превышает 80% его ежемесячного дохода.

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Впрочем, россияне с высокой долговой нагрузкой, которые все-таки хотят оформить кредитную карту, могут сделать это до 1 июля.