Дума приняла в I чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума на заседании 25 июня приняла в первом чтении законопроект депутатов фракции "Единая Россия" о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, решение президента России Владимира Путина о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам повысит производительность труда и вернет в экономику России опытные кадры. По его словам, оно затронет 7,87 млн человек.

Поправки вносятся в закон "О страховых пенсиях". Документ уточняет, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие нормы предполагают приостановку индексации пенсий работающим пенсионерам с 2016 года. Как объяснил ТАСС замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года. Он добавил, что индексацию за период с 2016 по 2024 годы включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.