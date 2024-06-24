В России оценят способность семей оплачивать ЖКУ

Счетная палата предлагает разработать методику, которая позволит оценить способность российских семей оплачивать жилищно-коммунальные услуги, рассказала аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в интервью РИА Новости.

«Наше предложение по результатам мероприятия прошлого года — разработать методику оценки способности домохозяйств оплачивать коммунальные услуги. Это будет способствовать максимально адресной поддержке людей, поменяет сам подход к поддержке граждан, которых необходимо субсидировать в части оплаты коммунальных услуг», — объяснила Трунова.



В дальнейшем речь может идти о субсидиях домохозяйствам, счета на оплату коммунальных услуг которых превышают 22% общего дохода семьи.

«Или это может быть 10%, как, например, в Москве это сделано и еще в нескольких регионах», — сказала Трунова и добавила, что сделать это нужно, к примеру, через «Госуслуги».



Сейчас, как она обратила внимание, «одинаково платят все, то есть те, у кого дом за 400 квадратных метров, и семья, которая живет в 50 квадратах». По данным Счетной палаты, в среднем по России расходы на оплату услуг ЖКХ в общем объеме потребительских расходов домашних хозяйств составляют 10,1%.