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В ГД объяснили, как получить выплаты за повреждение дачи из-за непогоды

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил NEWS.ru, как получить компенсации за повреждение дачи. Сделать это можно при снегопаде и ветре. Погодные аномалии могут нанести значительный ущерб имуществу, отметил парламентарий.

В ГД объяснили, как получить выплаты за повреждение дачи из-за непогоды
© РИА Новости

Что касается зимней непогоды, то если крышу вашего дома повредил тяжелый снег, возможно, компенсации вы не получите. Страховая компания может аргументировать это тем, что вы не убирали снег с крыши, а по закону владелец сам должен следить за состоянием своих построек. Но если крыша пострадала из-за одного сильного снегопада — более 20 мм за 12 часов — это будет признано страховым случаем, и вы получите выплату. Сейчас важно учесть условия, при которых страховка покроет ущерб от сильного ветра, проливных дождей и паводков. В случае сильного ветра страховым случаем будет считаться, если скорость ветра превышала 15 м/с и он повредил крышу, — рассказал депутат.

Однако повреждения от легкого ветра могут свидетельствовать о слабости конструкции. В этом случае страховщики вправе отказать в получении компенсации. По словам Чаплина, с паводками получить выплату легче всего. Такие случаи, отметил парламентарий, часто широко освещаются в новостях. Поэтому страховая компания обязана будет возместить ущерб. Депутат призвал дачников не бояться ссылаться на официальные данные, которые были в СМИ.

Россиян ранее предупредили об опасности змей на дачах. Рептилии могут прятаться в строительном мусоре и компостных кучах. Также змеи часто отдыхают в зарослях крапивы и высокой травы.

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Никита Чаплин
Госдума