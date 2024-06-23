Предложен способ решения проблемы дефицита кадров

У начинающих специалистов нет мотивации работать за 30 тыс. рублей в месяц.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Для того, чтобы закрыть кадровый дефицит, он в основном возникает по очень сложным профессиональным группам — это в первую очередь рабочие, это инженеры. Найти на рынке классного специалиста в области юриспруденции, ещё по многим специальностям, не составляет труда. Весь вопрос в том, чтобы платили заработную плату адекватную. Это как раз коллизия. Тот, кто хочет заполучить целевого студента, не готов платить высокую заработную плату. А тот, кто платит высокую заработную плату, ему целевики не особо-то нужны. Ответ — платите. Если после окончания вуза начинающий врач, учитель, инженер — им предлагают заработную плату в районе 30 тысяч, никакого мотива поступать к этому работодателю у человека нет. Поэтому сколько бы мы с вами схем ни придумывали, они все будут носить временный характер. Два года оттрубил, а дальше всё равно выйдет на открытый рынок труда и не останется у этого работодателя». Ранее экс-замминистра сельского хозяйства указал на дефицит кадров в отрасли. В России не хватает агрономов, химиков и ветеринаров, сообщил доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в эфире радиостанции «Говорит Москва».



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