Одну категорию россиян предложили облагать нулевым НДФЛ

Россияне, чья зарплата равна МРОТ, должны иметь нулевую ставку НДФЛ, заявила ТАСС заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина. Она сравнила таких граждан с предпринимателями, которые не платят налог на прибыль с себестоимости продукции.

ФНПР выступает за введение нулевой ставки НДФЛ на доходы для тех, кто получает заработную плату в размере МРОТ, — заявила Кузьмина.

Ректор отметила, что работник не должен платить налог на доход с суммы, которая по минимуму возмещает затраты его рабочей силы. Минимальный же размер оплаты труда должен быть ориентирован на потребительский бюджет, добавила она. При этом в федерации считают, что страховые выплаты в связи с утратой зарплаты должны быть увязаны с величиной этой зарплаты.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба России намерена отказаться от основной части деклараций по налогу на доходы физических лиц — это коснется документов по реализации недвижимого имущества и транспортных средств. Уточняется, что там планируют ввести бездекларационный порядок исчисления и уплаты налога.