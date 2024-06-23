Эксперт сказал, стоит ли россиянам запасаться долларами

Многие россияне на новостях об уходе Мосбиржи от доллара и евро решили запастись этими валютами, но является ли это решение оправданным?

«Стоит ли россиянам запасаться валютой сейчас? Покупка валюты сейчас оправдана, если она срочно требуется «физически» - например, для отпуска или зарубежной поездки. Покупку валюты обычно рассматривают в качестве страховки от обесценения рубля: как в наличной форме, так и безналично — на счет в банке. И все же, в данный период условия покупки и продажи валюты временно ухудшились, особенно это касается наличных долларов и евро. Если есть возможность отложить на неделю или две недели покупку или продажу валюты, то лучше это сделать», - сообщил кандидат юридических наук, доцент Юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.

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Ранее ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 87,9595 рубля, курс евро — 94,2606 руб.

О последних новостях курса доллара, евро, юаня и других валют, — в теме «Свободной Прессы».